Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

17.00 PTT- Fenerbahçe Opet (Başkent)

Yarın:

13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek)

14.00 Çan Gençlik Kalespor- Beşiktaş (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek)

19.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

AXA Sigorta Efeler Ligi

27 Eylül Pazar:

13.00 Halkbank- Arhavi Voleybol (Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş)

15.00 Haliliye Belediyespor-Solhanspor (11 Nisan)

15.30 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor- Sorgun Belediyespor (İnegöl)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)

Haftanın Programı, voleybol, Başkent, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika Spor

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