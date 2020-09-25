Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

17.00 PTT- Fenerbahçe Opet (Başkent)

Yarın:

13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek)

14.00 Çan Gençlik Kalespor- Beşiktaş (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek)

19.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

AXA Sigorta Efeler Ligi

27 Eylül Pazar:

13.00 Halkbank- Arhavi Voleybol (Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş)

15.00 Haliliye Belediyespor-Solhanspor (11 Nisan)

15.30 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor- Sorgun Belediyespor (İnegöl)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)