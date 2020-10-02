Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 İlbank- Sarıyer Belediyespor (Başkent)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş (Mimar Sinan)

15.30 PTT-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

18.30 Karayolları- Fenerbahçe Opet (Başkent)

Not: VakıfBank-Kuzeyboru maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

4 Ekim Pazar:

13.00 Ziraat Bankkart-Altekma (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Spor Toto- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

19.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

Not: Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, İnegöl Belediyespor- Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor- Sorgun Belediyespor ve Haliliye Belediyespor- Arhavi Voleybol müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Haftanın Programı, voleybol, Başkent, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika Spor

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