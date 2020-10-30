Voleybol: Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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