Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 19'uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor- Fenerbahçe Opet (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
6 Aralık Pazar:
14.00 Karayolları- Beşiktaş (Başkent)
14.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Mimar Sinan)
17.00 Türk Hava Yolları- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor- Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
12.00 Spor Toto- Sorgun Belediyespor (Başkent)
Yarın:
17.30 Arkas Spor-Solhanspor (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
Not: Efeler Ligi'nde Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor- Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta- Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Tokat Belediye Plevne-Altekma karşılaşmaları ertelendi.
- Kaynak: AA
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