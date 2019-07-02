Son Dakika Haberleri: Voleybol Hakemi Mehmet Ali Vural hayatını kaybetti
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Voleybol Hakemi Mehmet Ali Vural hayatını kaybetti

32 dakika önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi adına stadyumlarda maç görevi alan ve aynı zamanda saha komiseri ve voleybol hakemliği yapan Mehmet Ali Vural, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Voleybol Hakemi Mehmet Ali Vural hayatını kaybetti, System.String[]
Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi adına stadyumlarda maç görevi alan ve aynı zamanda saha komiseri ve voleybol hakemliği yapan Mehmet Ali Vural, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Önceki gün aniden rahatsızlanarak şehir hastanesine kaldırılan Vural, kurtarılamadı. Vural, Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra ASKF Başkanı Ahmet Bozan, spor camiası ve yakınları katıldı. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Vural'ın spor camiasında çok sevilen bir isim olduğunu ve yokluğunun aranacağını belirterek, "Tüm spor camiası yakından tanıyordu. Çocukla çocuk, büyükle büyük olan bir ağabeyimizdi. Sporun her kademesinde hizmet vermiş bir isimdi. O'nu asla unutmayacağız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
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