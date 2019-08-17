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Voleybol: Hazırlık maçı

1 saat önce

Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 12 Eylül'de başlayacak Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya'yı hazırlık maçında 3-0 yendi.

Voleybol: Hazırlık maçı, System.String[]
Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 12 Eylül'de başlayacak Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya'yı hazırlık maçında 3-0 yendi.
Milliler, Burhan Felek Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 27-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 üstünlük kurdu.
Türkiye, karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti de 25-22 kazandı.
Milli takım, Estonya ile yarın saat 18.00'de bir hazırlık maçı daha yapacak.
Slovenya, Estonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:03 Kaynak: AA
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