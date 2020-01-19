Voleybol İl Seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol İl Seçmeleri tamamlandı - Son Dakika Spor

Voleybol İl Seçmeleri tamamlandı

6 saat önce

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 30 Aralık 2019-17 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Gençler A Voleybol İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.

Voleybol İl Seçmeleri tamamlandı, System.String[]

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 30 Aralık 2019-17 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Gençler A Voleybol İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı. Merkez Spor Salonunda yapılan final müsabakaları birbirinden çekişmeli geçti. Müsabakalardan sonra yapılan ödül töreninde sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen tarafından verildi.


Okullar Arası Gençler A Voleybol İl Seçmesi müsabakalarında, birinci 14 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Atatürk Kız Anadolu Lisesi, üçüncü Akmercan Anadolu Lisesi, dördüncü ise Turgut Özal Anadolu Lisesi oldu. - MALATYA

voleybol, Malatya, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı
10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 17:20:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol İl Seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]