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Voleybol İl Seçmeleri tamamlandı
6 saat önce
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 30 Aralık 2019-17 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Gençler A Voleybol İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 30 Aralık 2019-17 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Gençler A Voleybol İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı. Merkez Spor Salonunda yapılan final müsabakaları birbirinden çekişmeli geçti. Müsabakalardan sonra yapılan ödül töreninde sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen tarafından verildi.
Okullar Arası Gençler A Voleybol İl Seçmesi müsabakalarında, birinci 14 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Atatürk Kız Anadolu Lisesi, üçüncü Akmercan Anadolu Lisesi, dördüncü ise Turgut Özal Anadolu Lisesi oldu. - MALATYA
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