Voleybol İl Temsilciliği Eylül ayı Hakem ve Gözlemci toplantısı yapıldı

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle tarafından yapılan toplantıya hakemler ve gözlemciler katıldı.

Covid-19 Pandemi nedeni ile Eylül ayı Hakem ve Gözlemci toplantısı Online olarak yapıldı.

Toplantıda Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle 2020-2021 Voleybol sezonu hazırlıkları ve Hakem ve Gözlemcilerin Covid-19 Pandemi nedeni ile uygulaması gereken TVF Sağlık Kurulunun aldığı genel prensipleri ve spora dönüş kılavuzu hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ