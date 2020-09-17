Voleybol İl Temsilciliği Eylül ayı Hakem ve Gözlemci toplantısı yapıldı

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle tarafından yapılan toplantıya hakemler ve gözlemciler katıldı.
Covid-19 Pandemi nedeni ile Eylül ayı Hakem ve Gözlemci toplantısı Online olarak yapıldı.
Toplantıda Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle 2020-2021 Voleybol sezonu hazırlıkları ve Hakem ve Gözlemcilerin Covid-19 Pandemi nedeni ile uygulaması gereken TVF Sağlık Kurulunun aldığı genel prensipleri ve spora dönüş kılavuzu hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:21 - Kaynak: İHA
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