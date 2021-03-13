Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta
13.03.2021 14:43
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji evinde oynadığı maçta Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji evinde oynadığı maçta Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Sigortahop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 19.haftasında evinde Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada 1.seti ev sahibi ekip 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. 2.sette iyi oyununu sürdüren Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 25-20 kazanarak skoru 2-0 yaptı. 3.sette rakibine şans tanımayan ev sahibi ekip OSB Teknik Koleji 25-18 kazandı. Zirve mücadelesi veren rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji üst üste üçüncü galibiyetini aldı. - KAYSERİ
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