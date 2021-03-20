Voleybol Kadınlar 1. Lig 20. Hafta

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji deplasmanda oynadığı maçta TED Ankara Kolejliler Spor Kulübüne 3-1 mağlup oldu.

Sigortahop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 20.deplasmanda TED Ankara Kolejliler'e konuk oldu. Ankara TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonunda oynanan karşılaşmada 1. seti ev sahibi ekip 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. 2. seti Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 12-25 kazanarak skoru 1-1 yaptı. 3. seti 25-23 ve 4. seti 25-21 kazanan TED Ankara Kolejliler sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrıldı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji aldığı bu mağlubiyetle üç maç sonra kaybetti.

Turuncu-Siyahlılar ligin 21. haftasında evinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'u konuk edecek. - KAYSERİ