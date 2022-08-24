Sakarya Voleybol'da toplu imza töreni düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya Voleybol'da toplu imza töreni düzenlendi

24.08.2022 13:06
Sakarya Voleybol'da toplu imza töreni düzenlendi

Voleybol Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, yeni sezon öncesi imza töreni ve basın toplantısı düzenledi.

Voleybol Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, yeni sezon öncesi imza töreni ve basın toplantısı düzenledi.

Serdivan ilçesinde bir otelde Sakarya Voleybol oyuncuları, takımı yönetimi ve teknik ekibin basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, 2022-2023 sezonu için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Sakarya'da voleybolu 3 yıldır büyük bir özveriyle bir noktaya getirdiklerini ifade eden Bektaş, "Bu sene el ele verip bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz. Destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bir şekilde bu işe gönlümüzü verdik. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Hak ettiğimiz başarıyı elde ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sakarya Voleybol takımı yeni transferleri, mevcut oyuncular, teknik ekip ve yönetim kurulu arasında imza töreni düzenlendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ömer Bektaş, Serdivan, voleybol, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Voleybol'da toplu imza töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya Voleybol'da toplu imza töreni düzenlendi - Son Dakika
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