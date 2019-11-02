Voleybol Kadınlar 2. Ligi. 8. Grup

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kadın Voleybol takımı deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Peyas Spor Kulübü Kadın Voleybol takımını setlerde 3-0 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele Van Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı 2019-2020 Voleybol sezonunda üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a çıkardı. Diyarbakır'da oynanan karşılaşmada Van Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı ilk seti 25-23, ikinci seti 27-25 ve üçüncü seti 25-14 alarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte puanını 9'a çıkaran Van temsilcisi liderliğini sürdürdü. Üç haftada 9 puan alan Van Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl Play-Off mücadelesinde elenerek 1. Ligin kapısından dönmüştü.



Maçın ardından değerlendirmede bulunan Van Büyükşehir Belediye GSK Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Emrah Eker, "2019-2020 sezonunda üçüncü maçımıza çıktık. Sporcularımız iyi bir mücadele ortaya koydular. Sonucunda da 3 puanı hanemize yazdırarak, liderliğimizi sürdürdük. Deplasman maçları her zaman zorludur. Önemli olan zorlu maçlardan puan elde etmek. Bunu başardığımız içinde mutluyuz. Umarız puan kaybı yaşamadan yolumuza devam ederiz. Bu hafta ki galibiyeti geride bırakarak, haftaya oynayacağımız Cizre Belediye Spor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Sahamızda oynayacağımız önemli maç için tüm Vanlı sporseverleri destek vermeye bekliyoruz. Uzun süre voleybola emek vermiş sporcularımıza sahip çıkan kulüp yöneticilerimize ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de sporcularım ve Voleybol camiası adına teşekkür ediyorum" dedi.



Ligin dördüncü hafta karşılaşmasında Cizre Belediye Spor Kulübünü konuk edecek olan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Van Büyükşehir Belediyesi GSK-Cizre Belediye SK maçı 09 Kasım 2019 Cumartesi günü Fevzi Çakmak Spor Salonunda oynanacak. - VAN