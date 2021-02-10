Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

10.02.2021 17:53
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley, System.String[]

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu (Gizem Güreşen, Çağla Akın, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu)PTT: Mislina Yağmur Kılıç, Bahar Akbay,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu (Gizem Güreşen, Çağla Akın, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu)

PTT: Mislina Yağmur Kılıç, Bahar Akbay, Emiliya, Elisa, Hristina, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Zent, Suna Alan Aysun, Merve Tanyel, Aslı Koçoğlu, Semra Özer)

Setler: 24-26, 25-15, 25-22, 25-13

Süre: 113 dakika (28, 26, 34, 25)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

Burhan Felek, voleybol, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor


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