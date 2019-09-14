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Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

11 dakika önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ramazan Çevik (Türkiye), Biljana Darfi (Sırbistan)Türk Hava Yolları: Madison, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Freya Aelbrecht, Özge KInasts (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)Dinamo Bükreş: Haschimoto, Pirv Ariena,...

Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik (Türkiye), Biljana Darfi (Sırbistan)

Türk Hava Yolları: Madison, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Freya Aelbrecht, Özge KInasts (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)

Dinamo Bükreş: Haschimoto, Pirv Ariena, Iancu, Burazer, Karakasheva, Martins (Vujovic, Stan, Matei Bratu)

Setler: 25-10, 28- 26, 25-20

Süre: 71 dakika (19, 31, 21)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Balkan Kupası'nda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-0 yendi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabakayı kazanan Türk Hava Yolları, yarın Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile karşılaşacak.

Yapılan maçlar sonunda birer maç kazanan Türk Hava Yolları ve Dinamo Bükreş üçer puanla ilk sırayı paylaşıyor. İlk maçını kaybeden Zeleznicar ise üçüncü ve son sırada bulunuyor.

Turnuva sonunda birinci olacak takım CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Türk Hava Yolları, Dinamo Bükreş, Burhan Felek, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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