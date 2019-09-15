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Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

29 dakika önce

Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, düzenlenen törenle kupasını aldı.

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Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Burhan Felek Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan ve Türk Hava Yolları'nın Sırbistan temsilcisi Zeleznicar'ı 3-0 yendiği müsabakanın ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak Zeleznicar takımının oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları verildi.

Ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Hava Yolları Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibine madalyalarını takdim etti. Daha sonra Aycı ile Üstündağ, takım kaptanı Özge Kırdar Kınasts'a şampiyonluk kupasını takdim etti.

Şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları Takımı'nın oyuncuları, büyük sevinç yaşadı.

Türk Hava Yolları, Sırbistan Karadağ, Burhan Felek, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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