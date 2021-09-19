Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

Öte yandan, kupanın üçüncülük maçında ise Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005, Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor takımına kupası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz ile Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından verildi.

Aydın ekibi bu sonuçla, CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya da hak kazandı.

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