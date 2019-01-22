Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Belçika'da Hermes'le karşılaşacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Belçika
'da Hermes
'le karşılaşacak.
Turun ilk maçında Aydın'da Hermes'i 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçını yarın TSİ 22.30'da Belçika'nın Oostende
kentindeki Mister V-Arena'da oynayacak.
Müsabakayı İzlanda
'dan Jon Olafur Valdimarsson ile Hırvatistan
'dan Tajana Kramar Sandl yönetecek.
Yarınki müsabakayı Hermes'in 3-0 veya 3-1 galip tamamlaması halinde bir üst tura çıkacak ekip, oynanacak altın setin ardından belli olacak. Diğer sonuçlarda ise Aydın Büyükşehir Belediyespor adını bir üst tura yazdıracak.
Bu eşleşmeyi geçecek ekip bir üst turda Pölkky Kuusamo (Finlandiya
)-AO Thiras (Yunanistan
) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 3-1 kazanan AO Thiras, rakibini bugün kendi evinde konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:26 Kaynak: AA
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