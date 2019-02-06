Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın AO Thiras ekibini 3-2 yendi.

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın AO Thiras ekibini 3-2 yendi.

Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan mücadelede Romanya'dan Florin Dimachi ile Lüksemburg'dan Carel Zuidberg düdük çaldı.

Türk temsilcisi, 113 dakika süren karşılaşmadan 16-25, 25-17, 15-25, 25-23 ve 10-15'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 13 Şubat Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Kanti (İsviçre) - GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Yunanistan, Aydın, voleybol, Spor
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