Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

3 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Rafael Gonzalez Tabares (İspanya), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Lopez, Gözde Dal İrgi, Nikolova, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Seda Türkkan)AO Thiras: Emmanouilidou, Grbac,...

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası, System.String[]
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Rafael Gonzalez Tabares (İspanya), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Lopez, Gözde Dal İrgi, Nikolova, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Seda Türkkan)

AO Thiras: Emmanouilidou, Grbac, Merteki, Field, Pilepic, Kalantaridou (Artakianou, Kosmidou, Panagiotidou, Xanthopoulou)

Setler: 25-16, 25-15, 25-19

Süre: 71 dakika (23, 22, 26)

Kadınlar CEV Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Türk temsilcisi, Yunanistan'daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi Kanti (İsviçre)-GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibi olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:39 Kaynak: AA

İspanya, Bulgaristan, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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