Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Nova Gorica Spor Salonu'nda oynanan maçı Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19-25, 27-25, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.

Müsabakanın rövanşı, 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.

Tur atlayacak ekip, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:42 Kaynak: AA

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