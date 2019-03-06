Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

10 dakika önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Mirka Jankovic (Sırbistan), Florin Dimachi (Romanya)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineriy Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya, Seda Türkkan, Ceyda Demirhan)GEN-I Volley: Kovacic,...

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası, System.String[]
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Mirka Jankovic (Sırbistan), Florin Dimachi (Romanya)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineriy Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya, Seda Türkkan, Ceyda Demirhan)

GEN-I Volley: Kovacic, Peric, Velikonja, Grudina, Scuka, Lipicer (Zampedri, Zbicajnik, Lucas, Ferlinc)

Setler: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19

Süre: 102 (22, 28, 27,25)

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eşleşmenin ilk maçını da Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:02 Kaynak: AA

Romanya, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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