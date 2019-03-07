Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası
37 dakika önce
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi, Fransız ekibi Volero'yu eleyen İtalyan temsilcisi Saugella oldu.
Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi, Fransız ekibi Volero'yu eleyen İtalyan temsilcisi Saugella oldu.
İtalya'nın Monza
kentindeki Candy Arena'da, Saugella ile Volero arasında oynanan rövanş karşılaşmasının ilk setini İtalyan ekibi 25-16 kazandı. Daha sonraki 2 seti konuk ekibin 25-15 ve 25-21 üstün tamamladığı karşılaşmada, 4'üncü seti 25-18 Saugella galip bitirse de son set Volero'nun 15-13 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmayı 3-2 galip tamamlayan Volero ilk maçı 3-2 kaybettiği için finale çıkan ekibi belirlemek için oynanan altın seti 15-9 üstün tamamlayan Saugella, finalde Aydın Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.
Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Saugella arasındaki final serisinin ilk mücadelesi 20 Mart Çarşamba
günü Aydın'da, rövanşı ise 27 Mart
Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:18 Kaynak: AA
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