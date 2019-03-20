Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası
4 dakika önce
Salon: Mimar SinanHakemler: Petar Harizanov (Bulgaristan), Lars Rydland (Norveç)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya, Seda Türkkan, Fulden Ural)Saugella: Ortolani, Adams,...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Petar Harizanov (Bulgaristan), Lars Rydland (Norveç)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya, Seda Türkkan, Fulden Ural)
Saugella: Ortolani, Adams, Micha, Begic, Orthamann, Melandri, (Arcangeli, Facchinetti, Bianchini)
Setler: 15-25, 23-25, 17-25
Süre: 72 dakika (21, 27, 24)
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final ilk maçında, İtalyan ekibi Saugella'ya 3-0 mağlup oldu.
Kupayı kazanacak ekip, 27 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Monza kentinde oynanacak maçın ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:30 Kaynak: AA
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