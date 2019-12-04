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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

6 saat önce

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slavia EU'ya 3-0 mağlup oldu.

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası, System.String[]

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slavia EU'ya 3-0 mağlup oldu.

Başkent Bratislava'daki Mladost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-20, 25-23 ve 25-21'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Beylikdüzü, Bratislava, Slovakya, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:50 Kaynak: AA
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