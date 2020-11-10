Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

10.11.2020 20:19
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası, System.String[]

Salon: TVF 50. Yıl Deniz EsinduyHakemler: Alessandro Cerra (İtalya), Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya)Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler Aslan)OK Kastela: Nincevic, Stanovic, Parcina, Mioc, Strize,...

Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy

Hakemler: Alessandro Cerra (İtalya), Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya)

Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler Aslan)

OK Kastela: Nincevic, Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin (Ucovic, Dolonga, Matas, Zizanovic)

Setler: 25-16, 25-7, 25-12

Süre: 58 dakika (23, 17, 18)

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımını 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın saat 17.00'de TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, Makedonya, İtalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika Spor


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