Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy
Hakemler: Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya), Alessandro Cerra (İtalya)
OK Kastela: Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin, Nincevic (Ucovic, Dolonga, Matas)
Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Büşra Şahin, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Özge Nur Çetiner (Merve Dalbeler Aslan)
Setler: 17-25, 15-25, 14-25
Süre: 65 dakika (22, 21, 22)
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela ekibini 3-0 yendi.
İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, son 16 turuna yükseldi. Türk Hava Yolları, son 16 turunda Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşılaşacak.
- Kaynak: AA
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