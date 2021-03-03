Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

03.03.2021 19:49
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası, System.String[]

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt (Türkiye), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, İrem Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)Türk Hava Yolları:...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt (Türkiye), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, İrem Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)

Türk Hava Yolları: Carlini, Rishel, Özge Nur Çetiner, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç (Saniye Merve Dalbeler Aslan, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nur Sevil Gökbudak)

Setler: 15-25, 26-24, 25-27, 25-19, 15-13

Süre: 143 dakika (20, 33, 36, 31, 23)

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek finale kaldı.

Çekişmeli başlayan karşılaşmanın başlarında Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı açan Türk Hava Yolları, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

Sistem9 Yeşilyurt, ikinci sette de skor üstünlüğünü uzun süre elinde tutan rakibi karşısında maça ortak olmayı başardı. Bu seti Derya Cebecioğlu ve Carutasu'nun skorer oyunuyla 26-24 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, durumu 1-1'e getirdi.

Başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü sette art arda bulduğu sayılarla 13-11 üstünlük yakalayan Türk Hava Yolları, rakibine mola aldırdı. Moladan sonra toparlanan Sistem9 Yeşilyurt, etkili servis ve blok sayılarıyla elde ettiği 5-0'lık seriyle 16-13 öne geçti. Son bölümde oyuna ağırlığını koyan Türk Hava Yolları, rakibinin hatalarını değerlendirerek üçüncü seti 27-25 ile hanesine yazdırdı ve maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü setin başlarında skor üstünlüğünü elinde bulunduran taraf Sistem9 Yeşilyurt oldu. Buna karşın Santana'nın servis oyunlarında etkili performans sergileyen Türk Hava Yolları, durumu 12-12'ye getirerek rakibini yakaladı. Carutasu'nun skorer oyunuyla maçta tekrar üstünlük kuran Sistem9 Yeşilyurt, sette 25-19 galip gelerek skoru 2-2 yaptı.

Büyük çekişmeye ve uzun rallilere sahne olan tie break setinde rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Sistem9 Yeşilyurt, karşılaşmayı 3-2 kazandı. İlk maçta da aynı skorla galip gelen Sistem9 Yeşilyurt, adını finale yazdırdı.

Türk Hava Yolları, Burhan Felek, Yeşilyurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika Spor


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