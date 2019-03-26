Voleybol Kadınlar Cev Challenge Kupası'nda 39. Kupa Heyecanı

ALİ KORKMAZ - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nı 39. kazanan ekip yarın İtalya'daki Saugella-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçının ardından belli olacak.
1980-1981 sezonundan itibaren CEV Kupası olarak oynanmaya başlanan, 2007-2008'den sonra CEV Challenge Kupası adını alan organizasyon bu sezon 39. kez düzenlendi. İtalyan ekiplerinin başarılı olduğu organizasyonda İtalya temsilcileri 21 defa kupaya uzandı.
Batı Almanya ekipleri 4, Alman ve Türk temsilcilerinin üçer kez şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda, Azerbaycan ve Rusya ekipleri ikişer, Romanya, SSCB ve Yunanistan temsilcileri ise birer kez kupayı kazandı.
Türk ekiplerinin 9. finali
CEV Challenge Kupası'nda 9. kez finalde mücadele eden Türk temsilcileri, daha önce 3 defa kupaya uzandı. VakıfBank Güneş Sigorta 2007-2008'de, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2014-2015 ve 2016-2017'de kupayı müzesine götürdü.
Organizasyonda 1992-1993'te Eczacıbaşı, 1995-1996'da Emlakbank, 2013-2014'te Beşiktaş, 2015-2016'da Trabzon İdmanocağı ve geçen yıl da Bursa Büyükşehir Belediyespor finale kadar yükselme başarısı gösterdi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başarısı
Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 16'lı final turundan katıldığı organizasyonda sırasıyla Beşiktaş, Belçika'dan Hermes, Yunanistan temsilcisi AO Thiras ve son olarak da Slovenya ekibi GEN-I Volley'i eledi.
İtalyan ekibi karşısında ilk maçı 3-0 kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya'nın Monza kentindeki müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanıp, ardından oynanacak altın sette kupayı kazanma mücadelesi verecek.
Kupayı kazananlar
Organizasyonda bu sezona kadar kupaya uzananlar şöyle:
|Sezon
|Takım
|Ülke
|1980-1981
|SV Lohhof
|Batı Almanya
|1981-1982
|USC Münster
|Batı Almanya
|1982-1983
|SG JDZ Feuerbach
|Batı Almanya
|1983-1984
|Victoria Vill. Bari
|İtaya
|1984-1985
|Viktoria Augsburg
|Batı Almanya
|1985-1986
|Nelson Reggio Emilia
|İtalya
|1986-1987
|Civ e Civ Modena
|İtalya
|1987-1988
|Yoghi Ancona
|İtalya
|1988-1989
|Braglia Ceramica Reggio Emilia
|İtalya
|1989-1990
|Orbita Zaporozhye
|SSCB
|1990-1991
|Pescopagano Matera
|İtalya
|1991-1992
|Pescopagano Matera
|İtalya
|1992-1993
|Colli Aniene Roma
|İtalya
|1993-1994
|USC Münster
|Almanya
|1994-1995
|Ecoclear Sumirago
|İtalya
|1995-1996
|USC Münster
|Almanya
|1996-1997
|Alpam Roma
|İtalya
|1997-1998
|Cermagica Reggio Emilia
|İtalya
|1998-1999
|Centro Ester Napoli
|İtalya
|1999-2000
|Medinex Reggio Calabria
|İtalya
|2000-2001
|Cividini Vicenza
|İtalya
|2001-2002
|Edison Volley Modena
|İtalya
|2002-2003
|Asystel Volley Novara
|İtalya
|2003-2004
|Foppapedretti Bergamo
|İtalya
|2004-2005
|Pallavolo Sirio Perugia
|İtalya
|2005-2006
|Scavolini Pesaro
|İtalya
|2006-2007
|Sirio
|İtalya
|2007-2008
|VakıfBank Güneş Sigorta
|Türkiye
|2008-2009
|Vini Monteschiavo
|İtalya
|2009-2010
|Dresdner
|Almanya
|2010-2011
|Azerrail Bakü
|Azerbaycan
|2011-2012
|Lokomotiv Bakü
|Azerbaycan
|2012-2013
|Dinamo Krasnodar
|Rusya
|2013-2014
|Zarechie Odintsovo
|Rusya
|2014-2015
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|Türkiye
|2015-2016
|CSM Bükreş
|Romanya
|2016-2017
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|Türkiye
|2017-2018
|Olimpiakos
|Yunanistan