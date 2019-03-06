Son Dakika Haberleri: Voleybol Kadınlar Cev Challenge Kupası Yarı Finalinde Slovenya Temsilcisi Gen-I Volley'i Eleyen...

Voleybol Kadınlar Cev Challenge Kupası Yarı Finalinde Slovenya Temsilcisi Gen-I Volley'i Eleyen...

1 saat önce

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

Voleybol Kadınlar Cev Challenge Kupası Yarı Finalinde Slovenya Temsilcisi Gen-I Volley'i Eleyen..., System.String[]
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Slovenya, voleybol, Spor
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