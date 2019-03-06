Voleybol Kadınlar Cev Challenge Kupası Yarı Finalinde Slovenya Temsilcisi Gen-I Volley'i Eleyen...
1 saat önce
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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