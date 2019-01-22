Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

38 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Miklos Horvath (Macaristan), Pasi Hakkarainen (Finlandiya)Galatasaray HDI Sigorta: Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin, Jackson (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Çağla Akın, Meryem Boz)Yenisei: Kirula, Manziuk, Kraduba, Frokova,...

Voleybol: Kadınlar Cev Kupası, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Miklos Horvath (Macaristan), Pasi Hakkarainen (Finlandiya)

Galatasaray HDI Sigorta: Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin, Jackson ( Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Çağla Akın, Meryem Boz)

Yenisei: Kirula, Manziuk, Kraduba, Frokova, Nazarova, Peretatko, (Krichkova, Samoylova, Evteva, Shcheglova)

Setler: 25-18, 24-26, 25-15, 25-15

Süre: 82 dakika (18, 24, 21, 19)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya temsilcisi Yenisei'yi 3-1 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla adını 4'lü final turuna yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Galatasaray, Finlandiya, Macaristan, Gizem Karadayı, Spor
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