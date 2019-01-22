Salon: Burhan Felek
Hakemler: Miklos Horvath (Macaristan
), Pasi Hakkarainen (Finlandiya
) Galatasaray
HDI Sigorta
: Nursevil Aydınlar
, Leys, Aslı Kalaç
, Hande Baladın
, Cansu Çetin
, Jackson ( Gizem Karadayı
, Buse Kayacan, Çağla Akın
, Meryem
Boz)
Yenisei: Kirula, Manziuk, Kraduba, Frokova, Nazarova, Peretatko, (Krichkova, Samoylova, Evteva, Shcheglova)
Setler: 25-18, 24-26, 25-15, 25-15
Süre: 82 dakika (18, 24, 21, 19)
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya
temsilcisi Yenisei'yi 3-1 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla adını 4'lü final turuna yazdırdı.