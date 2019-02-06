Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Michael Andersen (Norveç
), Magdalena Nrwarpwska (Polonya
) Galatasaray
HDI Sigorta
: Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalaç
, Hande Baladın
, Meryem
Boz, Jackson
( Gizem Karadayı
, Cansu Çetin
, Nursevil Aydınlar
)
CSM Volei Alba Blaj: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Omyejekwe, Baciu (Vujovic, Delros, Aleksic, Zhidkova, Karakasheva)
Setler: 25-23, 25-20, 25-17
Süre: 69 dakika (25, 23, 21)
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya
temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.