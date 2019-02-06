Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Michael Andersen (Norveç), Magdalena Nrwarpwska (Polonya)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, Jackson (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)CSM Volei Alba Blaj: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe,...

Voleybol: Kadınlar Cev Kupası, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Michael Andersen (Norveç), Magdalena Nrwarpwska (Polonya)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, Jackson ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)

CSM Volei Alba Blaj: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Omyejekwe, Baciu (Vujovic, Delros, Aleksic, Zhidkova, Karakasheva)

Setler: 25-23, 25-20, 25-17

Süre: 69 dakika (25, 23, 21)

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:36 Kaynak: AA

Norveç, Polonya, Aydınlar, Gizem Karadayı, Spor
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