Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

27.01.2021 21:11
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası, System.String[]

Salon: Ahmet CömertHakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)Dresdner: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Aydın İlkin...

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Dresdner: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)

Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Aydın İlkin ( Gizem Karadayı, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Setler: 22-25, 26-16, 23-25, 23-25

Süre: 98 dakika (24, 23, 26, 25)

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final karşılaşmasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşılaşacak.

Galatasaray, Azerbaycan, Sigorta, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika Spor


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