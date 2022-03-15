CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1 - Son Dakika
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CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1

15.03.2022 21:09
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı evinde 3-1 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı evinde 3-1 mağlup etti.

CEV Kupası final serisi ilk müsabakasında Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart 'ı ağırladı. Turuncu-beyazlılar, sahasında rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması için avantaj sağladı.

Eczacıbaşı, 22 Mart Salı günü Almanya'da kupayı müzesine götürebilmek için parkeye çıkacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin

Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar, Lee, Lohuis (Koskelo, Todorova, Jasper

Setler: 25-19, 22-25, 25-20, 25-17

Süre: (23', 26', 28', 24') (101 dakika)

(Uygar Aydın - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA)

CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1
CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1

YORUMLAR
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SPOR Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart: 3-1 SPOR Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart: 3-1 Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1 - Son Dakika
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