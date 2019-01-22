Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.



Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, rakibine 25-16, 25-16, 22-25 ve 25-22'lik setlerle üstünlük sağladı.



Grubunda oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 9'a yükseltti.

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