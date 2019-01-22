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Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

16 dakika önce

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, rakibine 25-16, 25-16, 22-25 ve 25-22'lik setlerle üstünlük sağladı.

Grubunda oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 9'a yükseltti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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