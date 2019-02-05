Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mykhylo Medvid (Ukrayna
), Jan Krticka (Çekya) Eczacıbaşı
VitrA: Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Kim Koung
, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz
, Güldeniz Önal
(Simge
Aköz)
Hameenlinna: Rikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle (Porsenger, Pirincipato, Karhu)
Setler: 25-17, 25-7, 25-20
Süre: 63 dakika (21, 19, 23)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya
temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yendi.
Bu sonucun ardından grubunda 4. galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.