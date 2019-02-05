Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Mykhylo Medvid (Ukrayna), Jan Krticka (Çekya)Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Kim Koung, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal (Simge Aköz)Hameenlinna: Rikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle (Porsenger, Pirincipato, Karhu)Setler: 25-17,...

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mykhylo Medvid (Ukrayna), Jan Krticka (Çekya)

Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Kim Koung, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal (Simge Aköz)

Hameenlinna: Rikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle (Porsenger, Pirincipato, Karhu)

Setler: 25-17, 25-7, 25-20

Süre: 63 dakika (21, 19, 23)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından grubunda 4. galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:30 Kaynak: AA

Gözde Yılmaz, Kim Koung, Ukrayna, Spor
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