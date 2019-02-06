Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

39 dakika önce

Salon: Azoty ArenaHakemler: Roy Goren (İsrail), Igor Porvaznik (Slovakya)Chemik Police: Busa, Grajber, Chojnacka, Lukasik, Ogbogu, Mirkovic (Bednarek, Plesnierowicz, Popovic, Krzos)Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Dicle Nur Babat, Melissa Teresa Vargas Abreu, Ramos, Eda Erdem Dündar,...

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Azoty Arena

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Igor Porvaznik (Slovakya)

Chemik Police: Busa, Grajber, Chojnacka, Lukasik, Ogbogu, Mirkovic (Bednarek, Plesnierowicz, Popovic, Krzos)

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Dicle Nur Babat, Melissa Teresa Vargas Abreu, Ramos, Eda Erdem Dündar, Rabadzhieva (Seniye Merve Dalbeler)

Setler: 24-26, 20-25, 15-25

Süre: 78 dakika (30, 25, 23)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Polonya'nın Chemik Police ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:06 Kaynak: AA

İsrail, Slovakya, Fenerbahçe, Spor
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