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Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

56 dakika önce

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'yi 3-2 mağlup etti.

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'yi 3-2 mağlup etti.

Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 25-20, 25-22, 19-25, 22-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, son maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Uralochka-NTMK ise gruptaki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:03 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor
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