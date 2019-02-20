Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

40 dakika önce

Salon: Scharrena StuttgartHakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)Allianz MTV: McCage, Bugg, Poll, Tapp, Rivers, Schaefer (Koskelo, Wilhite, Tomazela, Cesar, Sandor, Kastner, Van Daelen)VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem...

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Scharrena Stuttgart

Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)

Allianz MTV: McCage, Bugg, Poll, Tapp, Rivers, Schaefer (Koskelo, Wilhite, Tomazela, Cesar, Sandor, Kastner, Van Daelen)

VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 23-25, 18-25, 18-25

Süre: 81 dakika (32, 22, 27)

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV ekibini 3-0 yendi.

Beşinci maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Macaristan, Spor
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