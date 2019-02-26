Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mario Bernaola (İspanya
), Milan
Raikovic (Hırvatistan
) Eczacıbaşı
VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Kim Koung
, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge
Aköz, Meliha İsmailoğlu
, Ezgi Dilik
, Krsmanovic)
Dinamo Kazan: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva (Ulanova, Pasynkova, Mikyskova)
Setler: 25-21, 25-18, 25-17
Süre: 68 dakika (23, 22, 23)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya
temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-0 yendi.
Gruptaki 6. maçını da kazanan turuncu-beyazlı ekip, lider olarak çeyrek finale yükseldi.