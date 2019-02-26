Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Tudor Pop (Romanya), Vitor Goncalves (Portekiz)VakıfBank: Di Iulio, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)BEZIERS: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Ohman (Once, Ungeror, Lautric,...

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Vitor Goncalves (Portekiz)

VakıfBank: Di Iulio, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

BEZIERS: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Ohman (Once, Ungeror, Lautric, Martin, Lopez, Edalman)

Setler: 25-10, 25-18, 25-16

Süre: 61 dakika (17, 24, 20)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'ı 3-0 yendi.

Gruptaki 6. maçını da kazanan VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Romanya, Portekiz, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Romanya, Uluslararası Karasularında Avlanan Türk Balıkçılarına Ateş Açtı: 3 Yaralı Erasmus İçin Geldiler, Lezzet Turunda Hastanelik Oldular (2)

Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 22:56:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]