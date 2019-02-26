Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya ekibi CSM Bükreş'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya ekibi CSM Bükreş'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Başkent Bükreş'teki Polivalenta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-11, 21-25, 25-19 ve 25-14'lük setlerle 3-1 kazandı.

Oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 16 puanla grubu lider kapatan Fenerbahçe Opet, adını çeyrek finale yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: AA

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