Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya ekibi CSM Bükreş'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya
ekibi CSM Bükreş
'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Başkent Bükreş'teki Polivalenta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-11, 21-25, 25-19 ve 25-14'lük setlerle 3-1 kazandı.
Oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 16 puanla grubu lider kapatan Fenerbahçe Opet, adını çeyrek finale yazdırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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