Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak.

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak.

Gruplarını lider bitiren Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, VakıfBank, İtalya temsilcileri Igor Gorgonzola, Savino Del Bene ve en iyi ikinciler kontenjanından Dinamo Moskova (Rusya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), Imoco Volley'in (İtalya) yükselmeye hak kazandığı çeyrek finalin kurası, yarın TSİ 15.00'te Lüksemburg'da gerçekleştirilecek.

İlk maçların 12-14 Mart, rövanşlarının ise 19-21 Mart tarihlerinde oynanacağı eşleşmeleri galip tamamlayan 4 takım, adlarını yarı finale yazdıracak.

2-4 ve 9-11 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarının ardından iki takım, 18 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Öte yandan Türk temsilcisinin yer almadığı Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları da yarın çekilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Almanya, voleybol, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Galatasaray, Hoffenheim'ın Genç Kalecisi İsa Doğan'ın Peşine Düştü Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]