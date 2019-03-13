Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi
11 dakika önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi 3-1 yendi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi 3-1 yendi.
Scandicci kentindeki Nelson Mandela Forum'da oynanan ve 107 dakika süren karşılaşmadan sarı-lacivertliler 19-25, 25-23, 19-25 ve 21-25'lik setlerle galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: AA
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