Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-0 yendi.
Eczacıbaşı
VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya
'nın Imoco Volley takımını 3-0 yendi.
Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan ve 84 dakika süren karşılaşmadan turuncu-beyazlı takım, 21-25, 25-27 ve 22-25'lik setlerle galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul
'da oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:04 Kaynak: AA
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