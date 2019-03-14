Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-0 yendi.

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-0 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan ve 84 dakika süren karşılaşmadan turuncu-beyazlı takım, 21-25, 25-27 ve 22-25'lik setlerle galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:04 Kaynak: AA

İtalya, voleybol, Spor
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