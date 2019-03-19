Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

34 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Roy Goron (İsrail), Sanja Miklosic (Slovenya)Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhiteva, Eda Erdem Dündar, Antonujevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)Savino Del Bene: Malinov, Ferreira, Haak, Stevanovic, Bosetti,...

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Roy Goron (İsrail), Sanja Miklosic (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhiteva, Eda Erdem Dündar, Antonujevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)

Savino Del Bene: Malinov, Ferreira, Haak, Stevanovic, Bosetti, Vasileva (Mastrodicasa, Bisconti, Merlo, Caracuta, Mitchem, Mazzaro, Zago, Papa)

Setler: 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 15-8

Süre: 118 dakika (23, 31, 28, 23, 13)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup ederek tur atladı.

İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, yarı finalde İtalyan takımı Imoco Volley ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Spor
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