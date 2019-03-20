Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya
), Stefan Bernström (İsveç
)
VakıfBank: Cansu Özbay
, Zhu, Kübra Çalışkan
, Kelsey, Lonneke, Rasic, (Gizem Güner
) Dinamo Moskova
: Shcherban, Goncharova, Lyubushkina, Fetisova, Havelkova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia, Babeshina, Lazereva)
Setler: 25-19, 25-16, 25-8
Süre: 65 dakika (25, 22, 18)
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rus takımı Dinamo Moskova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Vakıfbank
, yarı finaldeki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba
günü Novara- Stuttgart
maçının galibi ile oynayacak.