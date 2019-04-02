Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

57 dakika önce

Salon: PalaverdeHakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino)Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver,...

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Palaverde

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)

Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino)

Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan, Melis Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-23, 26-24

Süre: 79 dakika (24, 27, 28)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Imoco Volley'e 3-0 yenildi.

Finale çıkacak takım, 9 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:43 Kaynak: AA

Hill, Ukrayna, Fenerbahçe, Spor
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