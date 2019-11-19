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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Andrea Puecher (İtalya), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Yasemin Güveli, Hande Baladın)Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic,...

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Yasemin Güveli, Hande Baladın)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Guidetti, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz)

Setler: 25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-10

Süre: 127 dakika (29, 25, 28, 27, 18)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.

Birinci sete Fenerbahçe Opet iyi başladı ve 15-9 üstünlük kurdu. Eczacıbaşı VitrA, 6 sayı geriden gelerek Boskovic ile Kim'in sayıları sonunda skoru 21-21'de eşitledi ve önde götürdüğü seti de çekişmenin sonunda 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette 16. sayıdan sonra üstünlüğü sağlayan Eczacıbaşı VitrA, kontrolü elinde tuttuğu mücadelede seti 25-18 önde bitirdi ve 2-0'lık üstünlük sağladı.

Üçüncü sete etkili servis atışlarıyla başlayan Eczacıbaşı VitrA; Boskovic, Kim ve Pereira'nın köşelerden atakları sonrası 8-5 öne geçti. Fenerbahçe Opet, skoru 9-9'da eşitledi. Sarı-lacivertli takımda Vargas smaç servisler atarak takımının 23-18 öne geçmesini sağladı. Çekişmenin sonunda seti Fenerbahçe Opet, 25-23 kazandı ve skor 2-1 oldu.

Dördüncü sete bu kez Fenerbahçe Opet iyi başladı ve etkili ataklarla bir anda 5-0 öne geçti. Eda'nın ortadan smaçlarıyla Fenerbahçe 17-10 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli takım seti 25-22 kazandı ve skoru eşitledi: 2-2

Tie-break setinde Eczacıbaşı saha değişimini 8-5 önde geçti. Oyunda daha az hata yapan Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in smaçlarıyla seti 15-10 ve maçı da 3-2 kazandı.

CEV tarafından "haftanın maçı" seçilen ve büyük mücadeleye sahne olan derbinin en skorer ismi Eczacıbaşı VitrA'dan Pereira (26) oldu. Pereira, aynı zamanda maçta "en değerli oyuncu" seçildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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