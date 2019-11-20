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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Rasic, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu)Savino Del Bene:...

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Rasic, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş ( Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu)

Savino Del Bene: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, (Merlo, Cardullo, Slöetjes, Carraro, Milenkovic)

Setler: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15

Süre: 116 dakika (27, 26, 21, 24, 18)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında VakıfBank evinde, İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye 3-2 yenildi.

Birinci set karşılıklı sayılarla geçildi. 13-13'lük eşitlikten sonra konuk ekip daha etkili oldu ve ilk seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete de hızlı başlangıç yapan VakıfBank 9-1 öne geçti. Yaptığı etkili bloklarla rakibi durduran ev sahibi takım seti 25-13 kazandı ve setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette toparlanan konuk ekip seti 25-15 kazandı ve setlerde durumu 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı.

Tie-break setinde daha az hata yapan İtalyan ekibi, seti 15-11 maçı da 3-2 kazandı.

Meliha İsmailoğlu, Bulgaristan, Gizem Örge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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