Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 yendi.

Finlandiya'nın Salo kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, grupta ikide iki yaptı. LP Salo ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.