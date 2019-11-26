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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 yendi.

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 yendi.

Finlandiya'nın Salo kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, grupta ikide iki yaptı. LP Salo ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Finlandiya, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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